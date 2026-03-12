Referendum | tutte le info sulle consultazioni del 22 e 23 marzo

Il Comune di Parma ha diffuso le informazioni relative alle consultazioni referendarie previste per il 22 e 23 marzo 2026. Si ricorda ai cittadini di verificare in anticipo gli spazi presenti sulla tessera elettorale prima di recarsi alle urne. Le date delle consultazioni sono state comunicate ufficialmente e riguardano tutti gli elettori iscritti nelle liste del Comune.

In vista del Referendum che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il Comune di Parma raccomanda di controllare per tempo gli spazi disponibili sulla tessera elettorale. È possibile prenotare la nuova tessera anche tramite web oppure telefonando al numero verde appositamente dedicato alle elezioni: 800.977917 Numero verde Con la chiamata al numero verde 800.977917, completamente gratuita, si può prenotare il duplicato della tessera elettorale in caso di smarrimento. I cittadini e le cittadine che abbiano cambiato l’indirizzo all’interno del Comune di Parma prima del 5 febbraio, riceveranno un’etichetta da applicare alla tessera elettorale contenente il nuovo indirizzo e la sezione presso cui potranno esprimere il voto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

