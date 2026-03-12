Referendum sulla giustizia Pestelli FdI | Votare sì per eliminare il correntismo in magistratura

Martedì sera, nel consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, si è svolto un incontro pubblico promosso dal Comitato Sì Riforma. All'evento hanno partecipato rappresentanti politici e cittadini per discutere del referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Durante la serata, Pestelli di Fratelli d’Italia ha sottolineato che il voto ‘sì’ mira a eliminare il correntismo in magistratura.

Martedì sera la sala del consiglio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha ospitato un incontro pubblico organizzato dal Comitato Sì Riforma per approfondire le ragioni del sì al referendum per la riforma della giustizia in programma i prossimi 22 e 23 marzo.Sono intervenuti l’avvocato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati L’intervento di Fantozzi (FdI) “Perché votare sì al referendum costituzionale sulla giustizia”Fantozzi Senza entrare nel merito delle tante scorrettezze che si sono viste di recente anche a Lucca, con protagonista la scuola, che dovrebbe... Referendum, FdI organizza un incontro pubblico. Carlo Ciccioli: «Votare 'sì' per una giustizia davvero giusta»JESI – Sabato 24 gennaio, alle 17,30, nella sede di Fratelli d’Italia di Jesi in via Gramsci 47, si terrà un incontro pubblico dedicato al referendum... Una selezione di notizie su Referendum sulla giustizia Pestelli FdI... Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, Pestelli (FdI): Votare sì per eliminare il correntismo in magistratura; Referendum giustizia, a Cesenatico 200 persone all’incontro pubblico per il ‘Sì’; Referendum sulla giustizia, incontro pubblico a Meldola in sala Versari per il 'sì': Un'opportunità unica per migliorare il sistema; Referendum sulla giustizia, Buonguerrieri (FdI): Garantire terzietà dei giudici nei processi. Referendum giustizia 2026: quando e per cosa si vota il 22 e 23 marzoDomenica 22 marzo e lunedì 23 marzo si voterà il referendum sulla riforma della giustizia del governo Meloni. Domenica i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23, mentre il lunedì riapriranno alle 7 e ... repubblica.it Referendum sulla giustizia, così Milano è il crocevia della sfida Meloni-SchleinL’unico comizio della premier al Parenti, la chiusura della campagna in piazza il 20 per la leader Pd. Il politologo: mobilitare l’elettorato ... milano.repubblica.it Si smaterializza il caso Bartolozzi. Esplode il caso Gratteri. Tutto in una mattinata. A undici giorni dal referendum. Pura coincidenza Oppure abile regia Stiamo ai fatti. Di Liana Milella facebook Meloni vuole far fuori Giusi Bartolozzi dopo il referendum. E c’è già il suo sostituto. Urne. Se vince il No, Bartolozzi sarà trasferita al ministero: al suo posto il capo del legislativo In tv senza chiedere l’autorizzazione a Nordio. @salvini_giacomo x.com