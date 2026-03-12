Referendum sulla giustizia lo scontro si accende anche a scuola tra propaganda e pluralismo Interviene il Ministero

Il 11 marzo alcune classi di istituti superiori di Napoli si sono radunate a un convegno sulla giustizia, promosso come occasione di formazione sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Tuttavia, l’evento si è rivelato molto diverso da quanto annunciato, con la presenza di propaganda e temi che hanno acceso un acceso dibattito tra gli studenti. Il Ministero ha poi preso posizione sull’accaduto.

Una locandina, un invito formale, la promessa di una mattinata di formazione giuridica sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo: così alcune classi di istituti superiori di Napoli si sono presentate l'11 marzo a un convegno che si è rivelato ben diverso da quanto prospettato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Referendum Giustizia, si accende il dibattito sulla separazione delle carriere Referendum giustizia, Acireale: propaganda per il No in una scuolaLe prossime votazioni relative al Referendum giustizia continuano ad essere al centro del dibattito pubblico. Referendum giustizia, il confronto acceso sul 'Si' e 'No' tra Di Pietro e Spataro Contenuti utili per approfondire Referendum sulla giustizia lo scontro... Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Come votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: guida completa; Referendum sulla giustizia, ecco le cose da sapere; Referendum sulla Giustizia, sondaggio Istituto Piepoli-Conflavoro: 57% delle imprese voterà per il Sì. Referendum giustizia 2026: quando e per cosa si vota il 22 e 23 marzoNon è richiesto un quorum ma è sufficiente la maggioranza dei voti espressi ... msn.com Lo speciale sul referendum giustiziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Meloni: 'Riforma giustizia traguardo epocale. Non vogliamo liberarci dei magistrati' ... tg24.sky.it Referendum in diretta l'intervento della Meloni: "Basta menzogne" - LIVE https://www.nicolaporro.it/politicoquotidiano/chi-sbaglia-paga-meloni-lancia-la-campagna-per-il-si/ - facebook.com facebook Fratelli d’Italia usa “Per sempre sì” di Sal Da Vinci come gong al comizio sul referendum x.com