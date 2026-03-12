Referendum | seggio spostato un errore noto ed evitabile

Il seggio elettorale di Villa Argine è stato spostato a Cadelbosco Sotto, creando una discussione tra amministratori e cittadini in vista del referendum sulla giustizia. La modifica è stata comunicata ufficialmente, ma alcuni ritengono che si sarebbe potuto evitare l’errore. La decisione ha suscitato reazioni immediate e un dibattito sulla gestione delle sedi di voto prima dell’appuntamento elettorale.

Lo spostamento del seggio elettorale di Villa Argine verso Cadelbosco Sotto ha innescato una vivace polemica amministrativa in vista del prossimo voto referendario sulla giustizia. L’opposizione locale, guidata da Marco Piccinini per il gruppo Cadelbosco Libera, denuncia che l’inadeguatezza dell’ex scuola era nota da mesi, rendendo lo spostamento un disagio evitabile. La questione non riguarda solo la logistica del voto, ma tocca il cuore della gestione pubblica dei beni comunali e la capacità di pianificazione della giunta. Mentre i cittadini si preparano a recarsi in un’altra frazione per esercitare il diritto di voto, le accuse puntano su una mancata comunicazione preventiva tra amministrazione e opposizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum: seggio spostato, un errore noto ed evitabile Articoli correlati Seggio referendum spostato, il caso: "Disagio conosciuto ed evitabile"Le opposizioni in consiglio comunale di Cadelbosco Sopra tornano all’attacco della scelta dell’amministrazione locale di trasferire provvisoriamente... Errore medico: 8 mesi al sanitario per morte evitabileLa Corte d’Appello di Catania ha confermato la condanna per omicidio colposo nei confronti del medico del 118 coinvolto nel decesso di Salvatore... Tutti gli aggiornamenti su Referendum seggio spostato un errore... Discussioni sull' argomento Seggio referendum spostato, il caso: Disagio conosciuto ed evitabile; Seggio referendum spostato il caso | Disagio conosciuto ed evitabile. Seggio referendum spostato, il caso: Disagio conosciuto ed evitabilePiccinini (Cadelbosco Libera) ha fatto accesso agli atti: focus su una comunicazione dei carabinieri Già nel luglio dello scorso anno si sapeva che i lavori all’ex scuola non sarebbero terminati: è g ... msn.com Come funziona il voto per i fuori sede al referendum sulla giustizia: il no in Italia, l'eccezioni (per l'estero) e un modo per votare comunqueContrariamente a quanto accaduto nelle ultime consultazioni, il voto a chi lavora o studia lontano da casa è stato negato. Cosa accade in Europa, la raccolta di firme, le spiegazioni del governo ... corriere.it “Ritengo che casi Garlasco, dopo la riforma che faremo a seguito di questa riforma, non ce ne dovrebbero più essere”. Il ministro della Giustizia Nordio tira in ballo di nuovo il caso Garlasco e lo utilizza per la campagna a favore del Sì al referendum sulla Giusti - facebook.com facebook Il 22 e il 23 marzo vota Sì! Per una giustizia più indipendente e più giusta per tutti i cittadini #votasì #referendum x.com