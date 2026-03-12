Referendum Meloni | chi vota No si tiene mio governo e giustizia che non va

Il governo ha lanciato un appello agli elettori in vista del referendum, sottolineando che chi sceglie di votare No si troverà con un governo ancora in carica e con un sistema di giustizia che, secondo le sue parole, non funziona bene. La leader ha invitato gli elettori a non lasciarsi influenzare da chi suggerisce di votare contro di lei senza motivazioni legate al merito della questione.

Milano, 12 mar. (askanews) – “Non cadete nella trappola di chi dice di votare No non per il merito ma per votare contro la Meloni. Non c’è alcuna possibilità che io mi dimetta. Voglio arrivare alla fine della legislatura e voglio farmi giudicare sul complesso del mio lavoro. Se non amate questo governo ma condividete la riforma votate Sì, tra un anno alle politiche avrete l’occasione di mandare a casa il governo, ma intanto avrete una giustizia riformata e più libera. Se votate no vi tenete questo governo e pure una giustizia che non funziona. Non mi pare un affarone”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, dal palco dell’iniziativa di Fdi a Milano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

