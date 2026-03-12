In seguito alle recenti dichiarazioni, il governo ha modificato il suo atteggiamento nei confronti della magistratura, ridimensionando le critiche precedenti. La premier ha adottato un tono più conciliante e ha mantenuto il silenzio riguardo a Bartolozzi, evitando commenti pubblici. Questa svolta sembra rispecchiare l’appello del presidente della Repubblica, che aveva invitato a ridurre gli scontri in vista del referendum sulla giustizia.

Un cambio di tono evidente. Un atteggiamento che sembra, finalmente, accogliere l’appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aveva chiesto di abbassare i toni dello scontro in vista del referendum sulla giustizia. Stavolta Giorgia Meloni, in occasione della kermesse di Fratelli d’Italia in favore del Sì a Milano, sceglie un approccio meno conflittuale. Non a caso il primo messaggio che manda è rivolto ai magistrati, finora più volti attaccati per le loro decisioni, soprattutto con l’avvicinarsi del referendum. “Non facciamo questa riforma perché ce l’abbiamo con qualcuno, qui nessuno ha in mente di liberarsi della magistratura”, assicura Meloni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Referendum, Meloni cambia registro: retromarcia sugli attacchi alla magistratura e gelo su Bartolozzi

Articoli correlati

Referendum, bufera su Giusi Bartolozzi: “La magistratura è un plotone d’esecuzione”. Chieste le dimissioniIl panorama politico italiano è stato recentemente travolto da una bufera mediatica e istituzionale a causa delle dichiarazioni di Giusi Bartolozzi,...

Leggi anche: Referendum, Meloni: “Zero possibilità che io mi dimetta”. Non cita Bartolozzi ma dice: “La riforma non è per liberarsi della magistratura”. Poi attacca l’Anm

Referendum giustizia, Meloni: Arriveremo a fine legislatura. Sinistra non è abituata alla democrazia

Una selezione di notizie su Referendum Meloni cambia registro...

Temi più discussi: Referendum, Meloni in campo: se vince il no non ci dimettiamo. Pd: basta show, si occupi di accise; Referendum, Giorgia Meloni scende in campo; Meloni e la guerra in Iran, l’effetto-voto con le opposizioni: prove di dialogo, poi lo scontro; Referendum bollente, Michelotti: Montanari si dimetta.

Lo speciale sul referendum giustiziaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa oggi pomeriggio a un evento in vista del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia voluta dal suo governo, che è in programma per il 2 ... tg24.sky.it

Teatro Parenti e referendum giustizia: fuori manifestanti con slogan anti Meloni, dentro risuona il jingle Sarà per sempre sì di Sal Da VinciL’evento è organizzato da Fratelli d'Italia per il sì al referendum e la premier chiuderà il dibattito con il suo intervento ... msn.com

Referendum in diretta l'intervento della Meloni: "Basta menzogne" - LIVE https://www.nicolaporro.it/politicoquotidiano/chi-sbaglia-paga-meloni-lancia-la-campagna-per-il-si/ - facebook.com facebook

Fratelli d’Italia usa “Per sempre sì” di Sal Da Vinci come gong al comizio sul referendum x.com