A Milano si è svolto un evento organizzato da Fratelli d’Italia dedicato al referendum, con l’obiettivo di discutere di una riforma costituzionale. L’iniziativa si è tenuta in tre sale differenti, ciascuna intitolata a uno dei pilastri della proposta: Alta Corte Costituzionale, Riforma del Csm e Separazione delle carriere. Durante l’evento sono stati affrontati vari aspetti legati alla riforma e alle sue implicazioni.

Tre sale diverse, ognuna con il nome di uno dei pilastri della riforma: Alta Corte Costituzionale, Riforma del Csm, Separazione delle carriere. Così è stato organizzato l’evento di Fratelli d’Italia al teatro Parenti di Milano per il referendum, spiegando le ragioni per il “Sì”. “Io sono nel posto dove dovrebbero stare in tanti, non sono io quello fuori posto. La storia politica alla quale appartengo ha basi solide nella cultura garantista, nella suddivisione del poteri e in una capacità di accettare un principio: che le regole sanzionatorie sono un elemento che tiene insieme la categoria. Senza sanzioni immaginano di essere semidei”, Stefano Esposito, ex senatore Pd. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum, l’evento di FdI a Milano. "Sradicare potere cancerogeno delle correnti"

Articoli correlati

Giustizia, la vittoria dei Sì al referendum spazzerà via il suprematismo delle toghe e il super potere delle correntiPerché la corporazione giudiziaria è così duramente schierata per il no al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere? Perché ha...

Carlo Salvioni: “Al referendum sulla giustizia voto sì, va tolto potere alle correnti”Il presidente onorario del Comitato antifascista di Bergamo si esprime in merito alla consultazione popolare del 22 e 23 marzo “Al referendum sulla...

Tutto quello che riguarda Referendum l'evento di FdI a Milano...

Temi più discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum. La magistratura tra autonomia e imparzialità - Comunione e Liberazione; Per un no sociale al Referendum: dibattito a Milano lunedì 9 marzo, verso la manifestazione nazionale di Sabato 14; Giustizia, Fratelli d’Italia lancia il Sì al referendum: il 12 marzo evento a Milano con Meloni.

Referendum giustizia, Meloni al Teatro Parenti di Milano per il Sì: il programma, i partecipanti e gli assentiEvento dei meloniani a Milano per la separazione delle carriere: in sala La Russa, Fidanza, esponenti lombardi del partito ma anche giuristi e giornalisti. Assenti Lega e Forza Italia. Il sindaco Sala ... affaritaliani.it

Referendum giustizia, Meloni a Milano per il comizio finale: corteo di contestatori atteso fuori dal teatroGiorgia Meloni chiude la campagna per il Sì al referendum sulla giustizia al teatro Franco Parenti di Milano. Sul palco Di Pietro, Nordio e La Russa. Attese proteste esterne. notizie.it

Il 22 e il 23 marzo tutti i comuni d'Italia sono chiamati al voto per il referendum costituzionale confermativo sulla Giustizia. Un solo quesito a cui i cittadini italiani dovranno votare o sì o no: approvazione della legge costituzionale recante "Norme in materia di or - facebook.com facebook

"Sarà per sempre sì", Sal Da Vinci dà il tempo agli interventi di FdI alla kermesse sul referendum x.com