Referendum l' Anpi incontra i cittadini a San Salvo

Sabato 14 marzo alle 18,30 nell'Officina della Cultura di San Salvo, il circolo Anpi organizza un incontro con i cittadini per discutere dei quesiti del referendum previsto per il 22 e 23 marzo. L’appuntamento mira a fornire informazioni e chiarimenti sui temi in votazione, coinvolgendo direttamente chi intende partecipare al voto. L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati della comunità locale.

Saranno presenti il magistrato Gabriella De Lucia, la coordinatrice provinciale Società Civile per il No Gabriella Galante e l'avvocato Fabio Giangiacomo Sabato 14 marzo, alle ore 18,30, nell'Officina della Cultura a San Salvo il circolo Anpi incontrerà la cittadinanza per analizzare insieme i quesiti del Referendum del 22 e del 23 marzo.