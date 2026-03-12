Referendum – La separazione delle carriere è di destra o di sinistra?

Nel dibattito sul referendum si discute sulla separazione delle carriere e sul suo orientamento politico, con una riforma che ha ricevuto sostegno anche dalla sinistra, anche se è più associata alla destra. La questione riguarda principalmente chi, tra politici e cittadini, si oppone o sostiene questa modifica. La discussione si concentra sui vari approcci ideologici e sulle posizioni espresse dagli attori coinvolti in questi mesi.

Perché una riforma sostenuta a lungo anche dalla sinistra ha finito per essere sposata innanzitutto dalla destra (e cosa c'entrano marziani e massoni) C’è una proposta di questo referendum che ha attraversato un pezzo di storia italiana. La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri oggi è spesso descritta come una riforma “di destra”, ma ha avuto e ha ancora sostenitori progressisti e di sinistra. Com’è successo? In questa puntata capiamo perché, ripercorrendo un po’ il dibattito italiano sulla magistratura, dalle riforme degli anni Ottanta sostenute soprattutto dalla sinistra fino al lungo periodo monopolizzato da Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

