Nel dibattito sul referendum si discute sulla separazione delle carriere e sul suo orientamento politico, con una riforma che ha ricevuto sostegno anche dalla sinistra, anche se è più associata alla destra. La questione riguarda principalmente chi, tra politici e cittadini, si oppone o sostiene questa modifica. La discussione si concentra sui vari approcci ideologici e sulle posizioni espresse dagli attori coinvolti in questi mesi.

Perché una riforma sostenuta a lungo anche dalla sinistra ha finito per essere sposata innanzitutto dalla destra (e cosa c'entrano marziani e massoni) C’è una proposta di questo referendum che ha attraversato un pezzo di storia italiana. La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri oggi è spesso descritta come una riforma “di destra”, ma ha avuto e ha ancora sostenitori progressisti e di sinistra. Com’è successo? In questa puntata capiamo perché, ripercorrendo un po’ il dibattito italiano sulla magistratura, dalle riforme degli anni Ottanta sostenute soprattutto dalla sinistra fino al lungo periodo monopolizzato da Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Referendum – La separazione delle carriere è di destra o di sinistra?

Articoli correlati

Referendum giustizia: all'università di Chieti un incontro per comprendere meglio la separazione delle carriereL’iniziativa di martedì 10 marzo è organizzata da Fuci Chieti e Pastorale universitaria, in collaborazione con Ucsi– Giornalisti e comunicatori...

Leggi anche: Giustizia, referendum sulla separazione delle carriere: l’importanza di capire

Referendum per la separazione delle carriere: le voci per il si

Tutto quello che riguarda Referendum La separazione delle...

Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum sulla giustizia, ecco le cose da sapere.

Referendum giustizia, cosa cambia davvero: separazione delle carriere, sorteggio del Csm e Alta Corte disciplinareIl referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia arriva al termine di un lungo dibattito che ... immediato.net

Referendum sulla giustizia spiegato in parole semplici: tutto quello che bisogna sapere prima di votareDal quesito sulla separazione delle carriere al ruolo del Csm: tutto quello che bisogna sapere per capire il Referendum sulla giustizia ... grazia.it

Nicola Porro. . Zuppa di Porro. Oggi poca roba. La guerra, con attacco alala base italiana. Il referendum con Gratteri. Interessante il Foglio su Pazzali. Femminicidio mostruoso, si sapeva tutto. La questione trama Milano. Italia Oggi scova il solito casino burocra - facebook.com facebook

Meloni vuole far fuori Giusi Bartolozzi dopo il referendum. E c’è già il suo sostituto. Urne. Se vince il No, Bartolozzi sarà trasferita al ministero: al suo posto il capo del legislativo In tv senza chiedere l’autorizzazione a Nordio. @salvini_giacomo x.com