Il 11 marzo nella sala Piccola Fenice di Trieste si è svolto un confronto di due ore tra magistrati sulla questione del referendum costituzionale. Durante l’incontro sono emerse tensioni e divisioni all’interno della magistratura regionale, con alcuni giudici che hanno espresso opinioni contrarie rispetto ad altri presenti. La discussione ha attirato l’attenzione sulla posizione del Consiglio superiore della magistratura, che ha deciso di censurare alcune dichiarazioni e ha bloccato la progressione di carriera di alcuni magistrati coinvolti.

Il dibattito sul referendum costituzionale si è acceso ieri pomeriggio, 11 marzo, nella sala Piccola Fenice di Trieste, dove due ore di confronto hanno messo a nudo le divisioni interne alla magistratura regionale. Sul fronte del “no ha parlato il sostituto procuratore Federico Frezza, mentre per il sì” sono intervenuti la presidente delle Camere penali Sabina Della Putta e l’avvocata Fiorenza Prada. L’evento, promosso da Legacoop regionale, Arci e Forum del Terzo settore, ha toccato temi scottanti come la separazione delle carriere e l’istituzione dell’Alta corte disciplinare, evidenziando come le scelte legislative possano avere impatti diretti sulla vita professionale dei magistrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum: la censura del Csm blocca la carriera

