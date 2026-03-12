Referendum giustizia | Ugl a Catania il 13 marzo si decide

Il sindacato Ugl si trova a Catania per discutere sui temi del referendum sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo 2026. La visita si inserisce in una serie di incontri preparatori e si conclude con una decisione prevista per il 13 marzo. L'obiettivo è informare i lavoratori e coinvolgerli nelle questioni che riguardano il sistema giudiziario.

Il tour della Ugl arriva a Catania per preparare il dibattito sul referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo 2026. Venerdì 13 marzo, alle ore 11.30, la Sala della Notte del Palazzo della Cultura ospiterà l'incontro Perché votare Sì. L'appuntamento non è una semplice presentazione tecnica ma un invito al confronto pubblico sull'impatto della riforma sul tessuto sociale ed economico regionale. La sede prescelta, in via Vittorio Emanuele II numero 121, diventerà il punto di riferimento vuole comprendere le ragioni dietro la scelta referendaria. Dinamiche istituzionali e peso delle province siciliane. Giovanni Musumeci, segretario territoriale della UGL a Catania, aprirà i lavori con saluti che inquadreranno l'evento nel contesto più ampio della regione.