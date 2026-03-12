Referendum Giustizia La Russa | Qui in veste di parlamentare di FdI

Durante un evento sul referendum sulla giustizia, un parlamentare di Fratelli d’Italia ha dichiarato di essere presente in qualità di rappresentante del suo partito, anche se si è limitato a fare i saluti ufficiali. Ha specificato di essere iscritto al gruppo di Fratelli d’Italia, come previsto dalle regole del Senato. La sua presenza è stata esclusivamente istituzionale.

"Sono qui in veste di parlamentare di Fratelli d'Italia anche se faccio solo i saluti istituzionali, ma sono iscritto al gruppo di Fratelli d'Italia come prescrive il regolamento del Senato. E quindi mi tocca". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa al suo arrivo al Teatro Parenti di Milano per l'evento 'Sì, una riforma che fa giustizia'.