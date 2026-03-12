Referendum giustizia la linea di Giorgia Meloni | Riforma per i cittadini non contro i magistrati

Giorgia Meloni ha dichiarato che la riforma della giustizia è destinata a favorire i cittadini e non a mettere in discussione i magistrati. Il referendum sulla giustizia è diventato un tema centrale per il governo, mentre Meloni cerca di spiegare la sua posizione e il suo approccio politico alla riforma. La discussione si concentra sulla percezione di un cambiamento volto a migliorare il sistema giudiziario.

Il referendum sulla giustizia diventa il terreno su cui Giorgia Meloni prova a definire il senso politico della sua stagione di governo. Non come uno scontro con la magistratura, ma come un passaggio che la presidente del Consiglio descrive come storico e necessario. Nel suo intervento al Teatro Parenti di Milano, durante la kermesse di Fratelli d’Italia per il sì, la premier ha delineato una linea politica precisa: la riforma non nasce per regolare conti con i magistrati, ma per correggere le distorsioni di un sistema che da decenni non riesce a funzionare come dovrebbe. Meloni ha insistito su un concetto che per lei è centrale: la politica non può limitarsi ad amministrare l’esistente ma deve assumersi la responsabilità di cambiare ciò che non funziona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

