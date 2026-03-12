Referendum giustizia i gazebo della Lega in città e provincia

La Lega Emilia ha allestito gazebo in diverse città e comuni del Piacentino per informare i cittadini sul referendum sulla giustizia. La manifestazione di questa mattina si svolge in vari luoghi della provincia, con volontari che distribuiscono materiale e rispondono alle domande dei passanti. La presenza dei gazebo si intensifica nelle principali piazze e nelle zone più frequentate della regione.

Prosegue anche nel Piacentino la mobilitazione della Lega Emilia in vista del referendum sulla giustizia, con gazebo informativi organizzati in diversi comuni della provincia per incontrare i cittadini e promuovere la partecipazione alla consultazione. «C'è grande soddisfazione per l'impegno.