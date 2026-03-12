“Sarà per sempre sì“, canta Sal Da Vinci, fresco trionfatore di Sanremo 2026 con una canzone che è un inno all’amore eterno. FdI ha usato il ritornello del brano per trasformarlo in un jingle, un siparietto acustico con il quale alternare i relatori nel corso della kermesse del partito per il Sì al referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo. L’incontro si è tenuto al Teatro Parenti di Milano. FdI usa "Per sempre sì" di Sal Da Vinci Le parole di Donzelli sulla canzone di Sal Da Vinci Referendum, il primo riferimento a Sal Da Vinci FdI usa “Per sempre sì” di Sal Da Vinci A ciascun relatore sono stati assegnati 4 minuti per esporre le motivazioni del sì. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum Giustizia, FdI usa "Per sempre sì" di Sal Da Vinci a Milano come "gong" per alternare i relatori

Articoli correlati

Fratelli d’Italia usa “Per sempre sì” di Sal Da Vinci come gong al comizio sul referendumFratelli d’Italia usa “Per sempre sì” di Sal Da Vinci come gong tra gli interventi alla kermesse pro-referendum sulla giustizia a Milano.

FdI usa «Sarà per sempre sì» di Sal Da Vinci come jingle all’evento di Milano per il referendum – Il videoAl Teatro Franco Parenti di Milano la giornata dedicata al Sì al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia organizzata daFratelli...

Aggiornamenti e notizie su Referendum Giustizia

Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026; Referendum Giustizia, su Sky TG24 confronto tra Antonio Di Pietro e Cesare Parodi. VIDEO; Silvia Albano: Invece della magistratura va riformata la giustizia; Il video di Meloni per il Sì al Referendum: Ma non mi dimetto se vince il No. Il Pd la attacca: Basta show, si occupi di accise.

Sarà per sempre sì. FdI usa la canzone di Sal Da Vinci per il referendum giustiziaIl Teatro Franco Parenti di Milano è stato teatro di una kermesse dal ritmo serrato e dal tono inconfondibile, organizzata per sostenere il Sì al referendum sulla riforma della giustizia. All’interno ... thesocialpost.it

Referendum Giustizia, La Russa: Qui in veste di parlamentare di FdISono qui in veste di parlamentare di Fratelli d’Italia anche se faccio solo i saluti istituzionali, ma sono iscritto al gruppo di Fratelli d’Italia come prescrive il regolamento del Senato. E quindi ... lapresse.it

#GMG "REPORTER" SPECIALE REFERENDUM GIUSTIZIA ALLE 17 - facebook.com facebook

Questo fine settimana 1200 gazebo Lega in tutta Italia per il SÌ al referendum Giustizia. x.com