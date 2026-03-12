Referendum evento per il Sì impedito a Bologna La condanna del rettore Molari | Episodio molto grave

A Bologna, un evento organizzato da Azione universitaria per discutere il referendum è stato impedito mercoledì presso l’area di Giurisprudenza. Il rettore ha definito l’accaduto “molto grave”, sottolineando che l’iniziativa non aveva ancora ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. La contestazione ha riguardato un’assemblea prevista in un’università, senza che fosse stato completato il procedimento burocratico richiesto.

Bologna, 12 marzo 2026 – La contestata iniziativa sul referendum organizzata da Azione universitaria, che si sarebbe dovuta tenere mercoledì a Giurisprudenza, “non aveva completato l’iter di autorizzazione”. Ma questo, secondo il rettore Giovanni Molari, non giustifica quanto accaduto in via Belmeloro. E cioè l’occupazione del collettivo Cua e l’annullamento del dibattito. “Lo organizzeranno in un’altra occasione”, spiega Molari, secondo cui i giovani di Azione universitaria “erano in buona fede”. Le dichiarazioni arrivano proprio dalla Facoltà in cui mercoledì è scoppiato il caos. Lì, più di 400 persone si sono riunite oggi per assistere a un dibattito sempre sul referendum, organizzato dal Dipartimento, a cui era presente anche il prof Nicola Mazzacuva, uno dei due docenti del dibattito impedito dal collettivo Cua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

