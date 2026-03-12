Referendum | esperti a San Salvo spiegano i quesiti

Sabato 14 marzo alle 18:30, l’Officina della Cultura di San Salvo organizza un incontro dedicato ai quesiti del prossimo referendum, che si terrà il 22 e 23 marzo. L’appuntamento vede la partecipazione di alcuni esperti che saranno presenti per spiegare nel dettaglio i contenuti delle domande e rispondere alle domande dei cittadini interessati.

Sabato prossimo, il 14 marzo alle 18:30, l’Officina della Cultura di San Salvo ospiterà un incontro cruciale sul referendum del 22 e 23 marzo. Il circolo Anpi locale ha deciso di aprire il dibattito alla cittadinanza per analizzare i quesiti in gioco, con la presenza di esperti come il magistrato Gabriella De Lucia e l’avvocato Fabio Giangiacomo. L’iniziativa nasce dalla volontà di non limitarsi a una posizione di principio, ma di offrire uno spazio di confronto costruttivo. Raffaele Stampone, presidente del gruppo, ha sottolineato che difendere i principi costituzionali richiede anche la capacità di ascoltare e approfondire le tematiche complesse che si presenteranno ai seggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum: esperti a San Salvo spiegano i quesiti Articoli correlati Referendum giustizia: esperti spiegano i rischi a SumiragoIl Comitato Cittadini per il No organizza due serate di confronto pubblico a Sumirago e Albizzate per discutere i quesiti del referendum sulla... Alessandria: esperti spiegano il referendum giustiziaIl dibattito pubblico sul referendum per la giustizia si terrà oggi a Alessandria, alle ore 17, presso l’ex Taglieria del Pelo in via Wagner 38/D.