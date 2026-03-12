Referendum costituzionale proseguono in provincia di Chieti gli appuntamenti del comitato Giustodireno Abruzzo

In provincia di Chieti, il comitato Giustodireno Abruzzo sta portando avanti incontri informativi sul referendum costituzionale che si terrà il 22 e 23 marzo. Gli eventi sono parte di una serie di appuntamenti organizzati in tutta la regione per fornire chiarimenti e approfondimenti sulla consultazione popolare. Le riunioni continuano con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini.

Proseguono in tutta la regione gli eventi informativi organizzati dal comitato Giustodireno Abruzzo sul referendum costituzionale fissato per domenica 22 e lunedì 23 marzo. Di seguito gli appuntamenti che interesseranno la provincia di Chieti fino al 15 marzo. A Gessopalena giovedì 12 marzo, alle 20.30, il comitato incontrerà i cittadini nella sala delle associazioni; sabato 14 gli appuntamenti sono a Chieti (alle ore 17 nel salone parrocchiale di San Camillo de Lellis), Lanciano (ore 18 presso il circolo Santa Rita), Villalfonsina (ore 17 nell'ex sala consiliare). A Cupello l'incontro è previsto domenica 15 marzo alle 18 nella sala consiliare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Referendum costituzionale, gli appuntamenti del comitato Giustodireno Abruzzo in provincia di ChietiContinuano gli eventi informativi organizzati in tutta la regione dal comitato Giustodireno Abruzzo sul referendum costituzionale fissato per... Altri aggiornamenti su Giustodireno Abruzzo Temi più discussi: Referendum costituzionale, proseguono in provincia di Chieti gli appuntamenti del comitato Giustodireno Abruzzo; Referendum, l'Anpi incontra i cittadini a San Salvo; Referendum, a Ortona l'incontro con il senatore Michele Fina e il professor Carlo Leone Di Marco; Luciani attacca sul mutuo per le strade: 'Serve una strategia sulla casa'. Referendum: GiustoDireNo Fvg, riforma è smantellamento CostituzioneLa riforma della giustizia: un'illusione ottica così il titolo dell'incontro così i contenuti: Al Circolo della stampa, in vista del prossimo referendum costituzionale, è il messaggio veicolato da ... ansa.it Referendum, in Abruzzo nasce il comitato Società civile per il NoLa riforma non risolve nessuno dei problemi reali del sistema giudiziario, ma colpisce l'autonomia della magistratura a vantaggio della politica. Lo afferma il comitato regionale abruzzese Società ... ansa.it Continuano anche questa settimana gli eventi di Giustodireno, comitato per il No al Referendum del 22 e del 23 marzo #Abruzzo #giustizia - facebook.com facebook