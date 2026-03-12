Referendum a Napoli Staffetta in difesa della Costituzione | anche Gratteri Cantone e Policastro

A Napoli si svolge la manifestazione “Staffetta in difesa della Costituzione”, con la partecipazione di figure come il procuratore capo Nicola Gratteri, il procuratore generale Aldo Policastro e il capo della Procura di Perugia, Raffaele Cantone. L’evento si concentra sulla presenza di queste personalità nel contesto di un'iniziativa pubblica, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le motivazioni alla base della manifestazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal procuratore capo Nicola Gratteri al procuratore generale Aldo Policastro, passando per il capo della Procura di Perugia, Raffaele Cantone. Sono alcuni dei partecipanti alla staffetta in difesa per la Costituzione a Napoli. L’evento (ingresso libero) è promosso lunedì 16 marzo dal locale Comitato “È giusto dire No” al Referendum costituzionale del 22-23 marzo. Sul palco del Teatro Diana di via Luca Giordano al Vomero (ore 18), moderati dalla giornalista Carmen Lasorella, si alterneranno tanti nomi della magistratura, della cultura, dello spettacolo e della società civile. Previsto anche l’intervento del sindaco Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

