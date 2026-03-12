Referendum a Cupello un incontro sulle ragioni del no

A Cupello domenica 15 marzo alle 17:30 si terrà un incontro pubblico nella sala consiliare del Comune organizzato da Società civile per il no. L’evento si svolge in vista del referendum programmato per il 22-23 marzo, e ha l’obiettivo di discutere le ragioni del no. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio le posizioni contrarie alla consultazione.

Società civile per il No di Cupello ha poi organizzato alcuni incontri di approfondimento che si terranno presso la sede di Officina Cupello il 12 e il 16 marzo. "La riforma costituzionale promossa dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene - evidenziano in una nota - intervenendo su ben sette articoli della Carta fondamentale, avrebbe meritato un percorso più aperto e un confronto parlamentare non blindato. La riforma va ad incidere su uno dei...