Referendum | 5 tappe in Abruzzo per il voto del 22 marzo

Il 22 e 23 marzo si svolge il referendum costituzionale e in provincia di Chieti si stanno organizzando cinque incontri informativi. Il comitato Giustodireno Abruzzo ha stabilito le date per coinvolgere i cittadini e fornire loro le informazioni necessarie al voto. Questi appuntamenti si terranno in diverse località della regione, con l’obiettivo di approfondire i temi del referendum.

Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sta già mobilitando la provincia di Chieti. Il comitato Giustodireno Abruzzo ha fissato una serie di incontri informativi per preparare il voto dei cittadini. La campagna si svolge in più comuni, con appuntamenti specifici a Gessopalena, Chieti, Lanciano, Villalfonsina e Cupello. L’agenda è densa: giovedì 12 marzo l’incontro di Gessopalena alle 20.30 nella sala delle associazioni segna l’avvio operativo della settimana. Sabato 14 marzo le attività si moltiplicano: ore 17 a Chieti nel salone parrocchiale di San Camillo de Lellis, ore 18 a Lanciano presso il circolo Santa Rita, ore 17 a Villalfonsina nell’ex sala consiliare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

