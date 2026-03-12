Il 22 e 23 marzo 2026 si svolge un referendum in Italia che riguarda la separazione tra giudici e pubblici ministeri. La proposta di riforma costituzionale interesserà sette articoli della Costituzione e mira a modificare l'organizzazione della giustizia nel paese. La consultazione popolare coinvolge gli elettori italiani e si concentra sulla ridefinizione del ruolo delle figure coinvolte nel sistema giudiziario.

Il 22 e il 23 marzo 2026 si terrà un referendum che potrebbe ridisegnare le fondamenta della giustizia italiana, con una proposta di riforma costituzionale che tocca sette articoli fondamentali. Al centro del dibattito c’è la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, un cambiamento strutturale sostenuto da avvocati come Paolo Giustozzi, referente per la Camera Penale del comitato per il sì. La riforma mira a eliminare i conflitti d’interesse creando percorsi professionali distinti e istituendo due Consigli Superiori della Magistratura separati, garantendo così la terzietà del giudice nel modello accusatorio. L’iniziativa... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum 2026: separazione giudici e pm, fine conflitti

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum: Pm Bono, 'Gettata la maschera, pm disarmato, questo vero fine riforma costituzionale'

La riforma della magistratura per la separazione delle carriere di giudici e pm ai raggi XLa separazione delle carriere, due Csm, il sorteggio e l’Alta Corte disciplinare.

Referendum giustizia: separazione carriere, perché sì e perché no

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum 2026 separazione giudici e...

Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Referendum sulla giustizia, ecco le cose da sapere; Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo; Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto.

Referendum giustizia 2026: quando e come si vota, la guidaReferendum sulla riforma della magistratura il 22 e 23 marzo 2026: come votare, chi può votare e cosa cambia nei 7 articoli della Costituzione. blogsicilia.it

Referendum sulla giustizia: Sì a un sistema moderno. Basta conflitti d’interesseCon il referendum sulla giustizia ormai alle porte, il dibattito sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri entra nella fase decisiva. La riforma costituzionale, che modifica ... ilrestodelcarlino.it

“Ritengo che casi Garlasco, dopo la riforma che faremo a seguito di questa riforma, non ce ne dovrebbero più essere”. Il ministro della Giustizia Nordio tira in ballo di nuovo il caso Garlasco e lo utilizza per la campagna a favore del Sì al referendum sulla Giusti - facebook.com facebook

Il 22 e il 23 marzo vota Sì! Per una giustizia più indipendente e più giusta per tutti i cittadini #votasì #referendum x.com