redzepi lascia la guida del noma

René Redzepi ha annunciato con un post su Instagram di voler fare un passo indietro dalla guida operativa di Noma. La decisione arriva dopo le discussioni emerse nelle ultime settimane sulle condizioni di lavoro nel ristorante di Copenaghen e sul modello di leadership che ha caratterizzato la cucina negli anni passati. In una dichiarazione diffusa pubblicamente, in un video in cui parla allo staff del Noma, lo chef danese ha riconosciuto il peso delle accuse e delle testimonianze emerse. «Una scusa non basta; mi assumo la responsabilità delle mie azioni», ha scritto, ricordando di aver lavorato negli ultimi anni per cambiare il proprio modo di guidare la brigata e per trasformare la cultura interna del ristorante. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Emin Haziri racconta la sua esperienza di stagista al Noma di Copenaghen: «È stata tosta e stressante, ma ai tempi era ovunque così. René Redzepi è il capro espiatorio di un sistema che tutti conoscevano»

