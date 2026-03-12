Real Madrid-Elche sabato 14 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria con diversi gol al Bernabeu?

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 21:00 si sfideranno il Real Madrid e l'Elche al Santiago Bernabeu. Il Real Madrid ha recentemente battuto il Manchester City 3-0 in una partita che ha messo in evidenza la buona forma di Federico Valverde e una maggiore coesione tra i giocatori. La partita contro l’Elche si presenta come un’occasione per i blancos di ottenere una vittoria con più gol.

Il Real Madrid ha probabilmente vissuto la notte più bella della stagione: mercoledì notte ha domato il Manchester City per 3-0, mostrando un Federico Valverde in stato di grazia ma apparendo finalmente come una squadra unita e vera. Il discorso non è ancora chiuso, la gara di ritorno va affrontata col massimo dell’attenzione ma le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Madrid-Elche (sabato 14 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria con diversi gol al Bernabeu? Articoli correlati Real Madrid-Real Sociedad (sabato 14 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi arrivano lanciatissimi al BernabeuLa partita più attesa e più importante della giornata numero 24 di Liga sembra quella che vedrà di fronte il Real Madrid e la Real Sociedad. Altri aggiornamenti su Real Madrid Elche sabato 14 marzo 2026... Temi più discussi: Liga, Real Madrid-Elche: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Real Madrid - Elche in Diretta Streaming | DAZN IT; LaLiga: preview Real Madrid-Elche; quote Real Madrid Elche: il pronostico sui blancos. Pronostico Real Madrid-Elche: non si molla nemmeno in campionatoReal Madrid-Elche è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Real, solo 3 attaccanti disponibili per l'Elche: Arbeloa convocherà un altro canteranoIl Real Madrid potrebbe presentare un’altra novità proveniente dal vivaio nella prossima partita contro l’Elche. Durante la conferenza. tuttomercatoweb.com Ana sa ran Álvaro Arbeloa zai huta da wasu manyan ‘yan wasa na Real Madrid a wasan da za su buga da Elche CF. ‘Yan wasan da za a iya huta da su sun haa da: Antonio Rüdiger Trent Alexander-Arnold Aurélien Tchouaméni Federico Valverde Thibaut C - facebook.com facebook