Durante la partita tra Real Madrid e Manchester City, l’allenatore dei cittadini ha adottato un approccio che si è rivelato poco efficace, rimanendo vittima delle proprie idee. Nonostante la sua reputazione come innovatore, questo stile di gioco non ha portato ai risultati sperati. Il calcio, con le sue molteplici sfumature, si è mostrato imprevedibile e complesso, e la strategia scelta non ha evitato le difficoltà incontrate durante la gara.

Che Guardiola sia stato un innovatore è fuori discussione, ma il calcio, fondamentalmente, offre strade infinite e molteplici sfumature che, se non colte, possono portare a serie difficoltà. Oggi, come sempre, è fondamentale anche adattarsi alle peculiarità della squadra avversaria e, considerando che la squadra avversaria in questo caso era il Real Madrid e non la Cavese, magari sarebbe stato meglio essere più prudenti e non peccare di arroganza. Il punto di Marca. Guardiola, schiavo delle sue idee. Scrive Marca: Tutti si aspettavano un Manchester City più prudente al Santiago Bernabéu. Tutti, tranne Pep Guardiola, ovviamente. Preso dal suo calcio e dalle sue idee, l’allenatore spagnolo ha deciso di assumersi dei rischi e si è ritrovato a subire un colpo difficile da digerire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Real Madrid-City, Guardiola è rimasto vittima delle proprie idee: sarebbe servito un approccio più prudente

