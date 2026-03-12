A Ravenna otto medici delle Malattie Infettive dell’ospedale locale sono stati convocati in tribunale per un interrogatorio di garanzia. La Procura ha chiesto un anno di reclusione. L’udienza si è svolta questa mattina con la presenza dei medici che si sono confrontati con il giudice Federica Lipovscek. La vicenda riguarda procedimenti legali aperti nei loro confronti.

Quattro occhi si incrociano in una stanza di udienza a Ravenna questa mattina, dove otto medici delle Malattie Infettive dell’ospedale locale stanno per affrontare l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Federica Lipovscek. La Procura, guidata dai pm Daniele Barberini e Angela Scorza, ha richiesto la sospensione dalla professione per un anno, accusandoli di falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio legato ai certificati anti-rimpatrio. Mentre le telecamere della trasmissione Far West su Rai 3 catturano le reazioni del medico umanitario ora operativo a Milano, il clima è teso tra accuse gravi e difese basate sul contesto privato dei messaggi scambiati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna: 8 medici sotto accusa, la Procura chiede un anno

Articoli correlati

Medici dell'ospedale sotto accusa, Arci Ravenna: "A loro va la nostra solidarietà""Senza entrare nel merito della questione giudiziaria, riteniamo almeno molto grave la “gogna” mediatica che alcuni commentatori hanno già costruito...

Chi era Paul Nana Ampong, la Procura chiede i documenti medici del calciatore morto a 15 anni durante una partitaPaul Nana Ampong, 15 anni, è morto per arresto cardiaco durante una partita di calcetto a Pordenone alla Vigilia di Natale.

Una raccolta di contenuti su Ravenna 8 medici sotto accusa la...

Temi più discussi: Gli facciamo il c... agli sbirri, le chat dei medici nell'inchiesta dei certificati anti-rimpatri e Cpr. L'infettivologo: Ho scritto io, è stato decontestualizzato; Certificati anti Cpr. Linea dura sugli 8 medici: Vanno sospesi un anno; Indagine sui presunti falsi certificati anti rimpatrio di Ravenna, nelle chat dei medici: Ci serve una tattica; RAVENNA: Certificati anti Cpr, una chat con orgoglio per le inidoneità | VIDEO.

Certificati anti-rimpatrio, la Procura di Ravenna chiede l'interdizione degli otto mediciL'accusa è di falso ideologico continuato. L'interrogatorio di garanzia davanti al Gip è stato differito al 12 marzo ... rainews.it

Certificati anti-rimpatrio a Ravenna, chiesta l’interdizione degli 8 medici indagatiCertificati anti-rimpatrio a Ravenna, la Procura chiede l'interdizione dalla professione degli otto medici indagati ... nursetimes.org

Un enorme e raro esemplare di pesce luna (Mola mola) è stato individuato spiaggiato sul litorale di Marina di Ravenna. L'animale, che pesa circa quattro quintali ed è lungo metri, è stato segnalato da alcuni passanti e poi recuperato dai ricercatori del Cestha, - facebook.com facebook

Ravenna. Galla Placidia particolare x.com