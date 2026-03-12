Tre anni fa è stato vittima di una rapina e ora denuncia il caos che regna davanti alla stazione ferroviaria. Secondo quanto riferisce, in quell’area si vedono spesso persone che spacciare droga, mangiano e abbandonano rifiuti per terra, e bivaccano in modo continuo. La situazione, a suo dire, è diventata insostenibile e richiederebbe interventi immediati.

"Davanti alla stazione ferroviaria c’è troppo caos: gente che spaccia, che mangia e butta rifiuti per terra, che bivacca. La zona non è sicura". Dice di abitare a Reggio "da 14 anni", Mingwang Zheng, 42enne che lavora nel ristorante cinese in piazzale Marconi: lui stesso, una sera di tre anni fa, subì una pesante aggressione davanti al locale "da parte di un gruppo di giovani". Il 42enne ieri era in tribunale perché doveva essere sentito come testimone nel processo con rito ordinario sull’episodio in cui figura come parte offesa: davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Michela Caputo, sfila come imputato un tunisino di 22 anni, a piede libero, chiamato a rispondere di una rapina commessa il 29 aprile 2023, aggravata dall’aver agito in più persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapinato tre anni fa: "In zona stazione è il caos"

