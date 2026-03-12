Rapina in casa ad Eboli | proprietario immobilizzato banditi in fuga con la sua auto

Nella notte, in località Campologo di Eboli, una banda di malviventi ha fatto irruzione in un’abitazione in Via Giancarlo Siani. Il proprietario è stato immobilizzato mentre i banditi sono fuggiti con la sua auto. La rapina si è svolta senza che nessuno intervenisse, lasciando la comunità sotto shock. La polizia sta indagando per individuare i responsabili.

Terrore, la scorsa notte, in Via Giancarlo Siani a Campolongo. Indagini in corso da parte dei carabinieri Notte di paura in località Campologo di Eboli, dove una banda di malviventi ha messo a segno una violenta rapina all'interno di un'abitazione situata in Via Giancarlo Siani. L'episodio si è verificato durante le ore notturne, quando quattro uomini hanno fatto irruzione nella casa sorprendendo il proprietario. Secondo una prima ricostruzione, i banditi sono riusciti a entrare nella casa e hanno immediatamente bloccato la vittima, immobilizzandola con dei legacci per impedirle qualsiasi reazione. Mentre l'uomo veniva tenuto sotto controllo, i malviventi hanno rovistato nelle stanze dell'appartamento alla ricerca di denaro e oggetti di valore.

