Raid notturno all' associazione il sindaco apre la raccolta fondi

Nella notte tra l’11 e il 12 marzo, l’associazione Sine Modo di Tribano è stata colpita da un furto. Il sindaco ha annunciato l'apertura di una raccolta fondi per aiutare l’associazione a ricostruire i danni. Non ci sono ancora dettagli sui responsabili o sui beni sottratti. La comunità si sta organizzando per sostenere l’associazione colpita.

Nella notte tra l'11 e il 12 marzo l'associazione Sine Modo di Tribano è stata vittima di un grave furto. Ignoti si sono introdotti nel capannone portando via gran parte delle attrezzature utilizzate quotidianamente per le attività nei campi e nel laboratorio di falegnameria: tra queste la fresa, smerigliatrici, tagliaerba, sega circolare, motocoltivatore, mototrivella, decespugliatore, trapani, demolitore, levigatrici e numerosi altri strumenti di lavoro. Un danno economico significativo che rischia di fermare temporaneamente le attività dell'associazione, realtà preziosa del territorio di Tribano che ogni giorno offre opportunità di lavoro, autonomia e crescita personale a molte persone attraverso la cura dei campi e il lavoro manuale.