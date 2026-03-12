Il 12 marzo 2026, durante un convegno di Confindustria Radio-tv dedicato a pluralismo e regole digitali, si è parlato di uno squilibrio tra broadcaster nazionali e grandi piattaforme globali. La discussione ha evidenziato come le normative attuali favoriscano i colossi internazionali rispetto alle emittenti locali, sollevando questioni di equilibrio nel settore radiotelevisivo.

Il 12 marzo 2026, durante un convegno di Confindustria Radio-tv su pluralismo e regole digitali, è emerso uno squilibrio strutturale tra broadcaster nazionali e giganti globali. Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, ha evidenziato come i grandi player internazionali operino senza gli stessi vincoli normativi che gravano sui broadcaster pubblici italiani. Alessandro Araimo, executive vice president di Warner Bros. Discovery Italia, ha confermato la crescita del gruppo nel mercato domestico, citando l’anno eccellente registrato dal canale Nove nel 2025. Nonostante le offerte di talenti noti siano state scartate al momento, il rimane sullo sviluppo di nuovi formati innovativi per il palinsesto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rai e Warner: squilibrio normativo e nuove regole per

