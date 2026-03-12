ragazzo a passeggio con un manganello retrattile

Durante controlli straordinari, cinque persone sono state denunciate dopo essere state trovate in possesso di vari oggetti, tra cui un ragazzo che passeggiava con un manganello retrattile. Le operazioni sono state condotte da forze dell’ordine in diverse zone della città, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza pubblica. Nessun dettaglio sui nomi o sulle motivazioni personali delle persone coinvolte.

Cinque persone sono state denunciate nel corso di una serie di controlli straordinari eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo radiomobile e delle Stazioni, in orario serale e notturno, per prevenire i reati e garantire la sicurezza lungo le strade. Un giovane è finito nei guai perché trovato in possesso di un manganello retrattile in metallo, che è stato sottoposto a sequestro penale. Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica in quanto al test dell’etilometro hanno fatto emergere un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge che è di 0,5; in entrambi i casi le patenti sono state ritirate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

