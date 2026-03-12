Radio Italia Live – Il Concerto torna a giugno 2026 a Palermo

Radio Italia Live – Il Concerto tornerà a Palermo nel giugno 2026. La data dell'evento è stata annunciata e il sindaco ha espresso le sue dichiarazioni sulla manifestazione. La città si prepara ad accogliere l'evento musicale, che si svolgerà nel centro cittadino. La conferma della data è stata comunicata ufficialmente, mentre il sindaco ha commentato l'importanza dell'appuntamento per Palermo.

Radio Italia Live – Il Concerto torna nel 2026 a Palermo, ecco la data e le dichiarazioni del sindaco. Radio Italia Live – Il Concerto torna nel 2026 a Palermo: l'evento organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Palermo, è in programma domenica 28 giugno 2026 presso il Foro Italico. L'annuncio è stato fatto ai microfoni di Radio Italia dall'Editore e Presidente Mario Volanti, raggiunto al telefono dal Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia: "Anche quest'anno torniamo a Palermo felici di poter incontrare il pubblico in una cornice unica. E' sempre un enorme piacere poter offrire a questa meravigliosa città uno spettacolo che è per noi un grande impegno, ma anche una grande soddisfazione.