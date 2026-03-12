QUI INTER Chivu recupera Dumfries e Thuram A rischio Bastoni

Da sport.quotidiano.net 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'infermeria alla Pinetina si svuota parzialmente e Cristian Chivu può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dumfries e Thuram sono disponibili, mentre Bastoni resta a rischio. La situazione dei giocatori coinvolti nei programmi di recupero si sta alleggerendo, offrendo più opzioni a Chivu in vista delle prossime partite.

Si svuota in parte l’infermeria alla Pinetina e Cristian Chivu può tirare un (mezzo) sospiro di sollievo: a quarantotto ore dalla sfida con l’ Atalanta dove sarà obbligatorio ricominciare a far punti per allontanare la minacciosa ombra del Milan, l’allenatore dovrebbe ritrovare Denzel Dumfries sulla corsia di destra e Marcus Thuram in attacco. Bastoni è sempre a rischio dopo il doloroso contrasto con il rossonero Rabiot mentre per Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu il rientro è previsto a cavallo della sosta per le nazionali. Di certo Dumfries tornerà padrone della fascia a distanza di 125 giorni dall’ultima volta: era il 9 novembre, giorno in cui nella sfida contro la Lazio dove si fece male alla caviglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

qui inter chivu recupera dumfries e thuram a rischio bastoni
© Sport.quotidiano.net - QUI INTER. Chivu recupera. Dumfries e Thuram. A rischio Bastoni

Articoli correlati

Infortunati Inter, Thuram e Dumfries verso il rientro? Novità anche da Calhanoglu, Lautaro e BastoniNico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone… Infortunati Inter,...

Lecce-Inter, Chivu: “Dumfries da domani in gruppo. Thuram mi é piaciuto”Cristian Chivu può sorridere e godersi questi 3 punti per niente scontati che arrivano in una gara spartiacque tra andata e ritorno con il Bodo.

Contenuti utili per approfondire QUI INTER Chivu recupera Dumfries e...

Temi più discussi: Chivu: Non una partita da Inter, ma andava giocata così. Lautaro starà fuori ancora un po'; Inter, Bastoni punta l'Atalanta: Chivu spera nel suo recupero; Inter, Chivu blinda lo spogliatoio e parla alla squadra: il piano per ripartire dopo il derby; Milan-Inter, proteste nerazzurre al termine del match: Chivu, Kolarov e Lautaro contro Doveri, ecco perché.

qui inter chivu recuperaQUI INTER. Chivu recupera. Dumfries e Thuram. A rischio BastoniSi svuota in parte l’infermeria alla Pinetina e Cristian Chivu può tirare un (mezzo) sospiro di sollievo: a quarantotto ore dalla sfida con l’ Atalanta dove sarà obbligatorio ricominciare a far punti ... sport.quotidiano.net

qui inter chivu recuperaVerso il derby: l'Inter recupera Dumfries e Chivu potrebbe addirittura schierarlo titolareL'Interista, sito di riferimento per tutte le notizie dell'Inter facente parte del network TMW, ha così aggiornato la situazione su Denzel Dumfries: L'ultima apparizione ... milannews.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.