L'infermeria alla Pinetina si svuota parzialmente e Cristian Chivu può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dumfries e Thuram sono disponibili, mentre Bastoni resta a rischio. La situazione dei giocatori coinvolti nei programmi di recupero si sta alleggerendo, offrendo più opzioni a Chivu in vista delle prossime partite.

Si svuota in parte l’infermeria alla Pinetina e Cristian Chivu può tirare un (mezzo) sospiro di sollievo: a quarantotto ore dalla sfida con l’ Atalanta dove sarà obbligatorio ricominciare a far punti per allontanare la minacciosa ombra del Milan, l’allenatore dovrebbe ritrovare Denzel Dumfries sulla corsia di destra e Marcus Thuram in attacco. Bastoni è sempre a rischio dopo il doloroso contrasto con il rossonero Rabiot mentre per Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu il rientro è previsto a cavallo della sosta per le nazionali. Di certo Dumfries tornerà padrone della fascia a distanza di 125 giorni dall’ultima volta: era il 9 novembre, giorno in cui nella sfida contro la Lazio dove si fece male alla caviglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - QUI INTER. Chivu recupera. Dumfries e Thuram. A rischio Bastoni

QUI INTER. Chivu recupera. Dumfries e Thuram. A rischio BastoniSi svuota in parte l'infermeria alla Pinetina e Cristian Chivu può tirare un (mezzo) sospiro di sollievo: a quarantotto ore dalla sfida con l' Atalanta dove sarà obbligatorio ricominciare a far punti ...

