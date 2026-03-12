quel retrogusto agrodolce in rooster

Ha debuttato da qualche giorno su Hbo Max Rooster, nuova serie comedy – ma dal retrogusto agrodolce – creata da Bill Lawrence (già creatore di Ted Lasso e Scrubs). Protagonista Steve Carell (sempre bravo, mai nulla da eccepire) che qui interpreta Greg Russo, uno scrittore di mezza età e divorziato, che ha creato un personaggio letterario – Rooster, appunto – nel cliché del tipico maschio alfa. Discreta fortuna economica, minor successo complessivo nella vita reale. L’uomo si reca in un’università della Ivy League con la scusa di una lezione. In realtà è andato a trovare sua figlia Katie, che in quel college insegna e che ha appena visto la sua vita famigliare andare in pezzi quando il marito Archie, anch’egli docente lì, ha deciso di tradirla con una sua studentessa (giovane, alta, magra e colta quanto basta). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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