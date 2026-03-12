Quel post social ha una grafica insidiosa Ecco perché sono contrario al progetto

Il 12 marzo 2026, ad Arezzo, Michele Menchetti ha commentato sulla stazione Medioetruria, affermando che il post social diffuso ha una grafica insidiosa. La sua dichiarazione si concentra sulla percezione di pericolo nascosto nella grafica del messaggio. Menchetti ha espresso chiaramente la propria opinione contraria al progetto legato alla stazione. La discussione riguarda quindi la rappresentazione visiva e le implicazioni percepite di un contenuto pubblicato online.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Michele Menchetti ribatte sulla stazione Medioetruria: Medioetruria, una cattedrale nel deserto? Il consigliere comunale Michele Menchetti torna su un tema spinoso e attualissimo a distanza di poche settimane dalle prossime elezioni amministrative da cui uscirà il sindaco che guiderà Arezzo nel prossimo quinquennio. “Un’opera pubblica così grande e impattante deve avere come primo requisito l’interesse collettivo e il servizio reso deve essere accessibile e conveniente a tutti”, dice Menchetti, puntando il dito verso un post apparso... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Quel post social ha una grafica insidiosa. Ecco perché sono contrario al progetto” Articoli correlati Juve-Galatasaray, le reazioni social: “David ha le tibie al contrario”La Juve esce a testa alta dalla Champions League, ma con il rammarico di non aver completato la rimonta. Gabriele e quel post sui social per trovare un lavoro alla sua mammaGabriele ci prova: chissà mai che, per una volta, i social riescano a fare un miracolo. Contenuti e approfondimenti su Quel post Discussioni sull' argomento Un appello alla coscienza; Megan Fox: le nuove foto su Instagram e quel commento malizioso di Machine Gun Kelly; Ridurre la guerra a un videogioco è un profondo fallimento morale; Novara contro il ministero dell'Istruzione, la teoria sui voti. Benini e quel post sui social contro Sboarina e Fontana, il tribunale: «Fu critica, non diffamazione«Two is megl che uan» è l’espressione usata sette anni fa dall’allora consigliere comunale e capogruppo del Pd Federico Benini, oggi assessore all’arredo urbano, in un post Facebook per criticare ... corrieredelveneto.corriere.it "Ho deciso di fare quel post perché mi sono immedesimata nel dolore di una mamma che non può più riabbracciare suo figlio. Voi non potete immaginare il dolore che si prova ad avere un figlio che viene allontanato, un figlio che sparisce, che viene rapito. facebook