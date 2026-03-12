Quel che resta | il 18 marzo a Parma il film-documentario di Gianpaolo Bigoli e Mariachiara Illica Magrini

Il 18 marzo a Parma sarà presentato il film-documentario di Gianpaolo Bigoli e Mariachiara Illica Magrini intitolato

In pieno lockdown, un gruppo di cittadini decide di raccogliere gli effetti personali abbandonati in ospedale dalle vittime del Covid per restituirli alle famiglie che non hanno nemmeno potuto celebrare i funerali. Seguendo il viaggio degli oggetti, il film racconta di una comunità che cerca di rimanere unita. In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, mercoledì 18 marzo, alle 20.45, nell'Auditorium Assistenza Pubblica di via Gorizia 2A Parma, sarà possibile assistere alla proiezione del documentario QUEL CHE RESTA di Gianpaolo Bigoli e Mariachiara Illica Magrini, Menzione speciale al Premio Libero Bizzarri 2025 e trasmesso su RAI5.

