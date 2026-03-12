Quattro investitori per Aeffe Assemblea dei soci ad aprile

Il consiglio di amministrazione di Aeffe ha convocato per il prossimo 1 aprile l'assemblea dei soci. Lo scopo, fa sapere l'azienda di moda con quartier generale a San Giovanni in Marignano, è quello di illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dalla quale emerge che il patrimonio netto della società risulta diminuito di oltre un terzo del capitale sociale. Nei giorni scorsi, il consiglio di amministrazione ha deliberato di posticipare al 29 giugno l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2025, entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Una scelta legata alla procedura di composizione negoziata della crisi attualmente in corso condotta dall'esperto indipendente Riccardo Ranalli: il gruppo riminese prima vuole finalizzare il piano di risanamento.