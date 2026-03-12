Quasimodale | jazz poesia e danza conquistano gli studenti al Palacultura

Al Palacultura Antonello di Messina, gli studenti hanno partecipato a “Quasimodale”, un evento che ha unito jazz, poesia e danza in un’unica esperienza. Durante la mattinata, i giovani sono rimasti immersi in un’atmosfera coinvolgente, ascoltando musica dal vivo e assistendo a performance che hanno stimolato i sensi. L’iniziativa ha visto protagonisti artisti e studenti in un momento di condivisione culturale.

Al Palacultura Antonello di Messina il progetto di Rosalba Lazzarotto ha intrecciato versi di Salvatore Quasimodo con sonorità modali, accompagnato da musicisti e coreografie che hanno incantato il pubblico giovane Studenti in silenzio rapiti dalla magia della musica e della poesia: al Palacultura Antonello di Messina, “Quasimodale” ha trasformato la mattinata in un’esperienza sensoriale unica. Il progetto, ideato dalla vocalist e compositrice Rosalba Lazzarotto, ha intrecciato i versi del premio Nobel Salvatore Quasimodo con le sonorità del jazz modale, dando vita a uno spettacolo raffinato e coinvolgente. Sul palco, accanto alla voce intensa di Lazzarotto, il pianista Luciano Troja, Federico Saccà alla batteria e Tommaso Pugliese al contrabbasso hanno valorizzato ogni nota. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

