Quarto posto nazionale per il Bsc Arezzo nel Baseball5

Il Bsc Arezzo si è classificato quarto a livello nazionale nel primo campionato italiano di Baseball5, una disciplina sportiva che unisce elementi di baseball e softball. La società aretina ha partecipato a questa competizione appena inaugurata, iniziando il torneo con una vittoria e mantenendo un rendimento di alto livello nel corso della manifestazione. La finale si è conclusa con questa posizione finale, che rappresenta un risultato importante per il team.

. La società aretina è stata protagonista assoluta del primo campionato italiano della nuova disciplina sportiva nata dalla combinazione di baseball e softball, con un cammino di alto livello che ha preso il via con la vittoria del titolo toscano nella massima categoria Elite, che è proseguito con le fasi interregionali e che è terminato con l’approdo alle final-eight per il tricolore. La fase conclusiva è andata in scena nella trevigiana Montebelluna dove la squadra guidata da coach Alessandro Fois ha debuttato con tre vittorie in tre incontri giocati nel girone iniziale contro il Rimini 86 Baseball Club, il Viterbo Baseball Club e gli Aosta Bugs che si sono poi laureati campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Il Bsc Arezzo in campo nel primo campionato italiano di Baseball5Arezzo, 6 gennaio 2026 – Il Bsc Arezzo in campo nel primo campionato italiano di Baseball5. Il Bsc Arezzo vince il titolo toscano di Baseball5Arezzo, 2 febbraio 2026 – Il Bsc Arezzo vince il titolo toscano di Baseball5 e conquista il pass per le semifinali nazionali. Tutti gli aggiornamenti su Bsc Arezzo Argomenti discussi: Baseball a 5, quarto posto nazionale per il Bsc. Baseball a 5, quarto posto nazionale per il BscFinisce con un quarto posto nazionale la prima edizione del campionato di baseball a 5 per il Bsc Arezzo. Durante le qualificazioni alla fase finale, l’Arezzo ha dominato le tre gare, terminando prima ... teletruria.it Il Bsc Arezzo vince il titolo toscano di Baseball5Arezzo, 2 febbraio 2026 – Il Bsc Arezzo vince il titolo toscano di Baseball5 e conquista il pass per le semifinali nazionali. La nuova stagione della società aretina ha preso il via con il positivo ... lanazione.it