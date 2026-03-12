Quarticciolo 53 milioni da Regione Lazio e Governo per case popolari scuole e imprese

È stato firmato un protocollo tra la Regione Lazio e il Governo che prevede uno stanziamento di 53 milioni di euro destinati al quartiere Quarticciolo. I fondi saranno utilizzati per la riqualificazione di aree con case Ater, la realizzazione di nuove scuole, spazi pubblici e servizi. La cifra rappresenta un intervento concreto per migliorare le infrastrutture del quartiere.

Firmato il protocollo tra Regione Lazio e Governo: 53 milioni per riqualificare il Quarticciolo tra case Ater, scuole, spazi pubblici e nuovi servizi.