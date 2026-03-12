Quarti a Indian Wells | ecco a che ora si gioca Sinner-Tien

A Indian Wells si avvicina il momento della sfida tra l’altoatesino e lo statunitense, prevista sul campo numero uno. Prima di loro, sullo stesso campo, si affrontano Sabalenka e Mboko. La partita tra Sinner e Tien è programmata a un orario specifico, che sarà comunicato nelle prossime ore. I match si svolgono nel contesto del torneo maschile e femminile in corso.

Partono oggi a Indian Wells i quarti di finale del Masters 1000 Atp. Jannik Sinner sfiderà lo statunitense Learner Tien, numero 25 al mondo. I due si sono affrontati 5 mesi fa al China Open 2025 di Pechino, quando l'altoatesino gli concesse appena 4 game. Sul campo numero uno sarà il match tra Aryna Sabalenka e Victoria Mboko ad aprire il programma odierno alle ore 11 locali, le 19 in Italia (negli Usa sabato scorso è già scattata l'ora legale infatti). A seguire toccherà a Jannik, quindi non prima delle nostre ore 21. Sul campo numero due alle 19 toccherà a Zverev-Fils, a seguire il quarto del tabellone femminile tra Noskova e Gibson.