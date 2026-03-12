Gli Stati Uniti, primo produttore mondiale di petrolio, ottengono profitti significativi quando i prezzi di petrolio e gas aumentano. In una dichiarazione pubblica, un ex presidente ha confermato che l’aumento dei prezzi energetici si traduce in un notevole incremento delle entrate per il paese. La guerra ha conseguenze dirette sui conti energetici americani, mentre in Europa si osservano ripercussioni sui costi di approvvigionamento.

«Gli Stati Uniti sono il più grande produttore di petrolio al mondo, quindi quando il prezzo del petrolio sale, noi facciamo un sacco di soldi». Donald Trump lo ha ammesso con candore: la fiammata dei prezzi del greggio farà guadagnare l’America. Ma la crescita dei prezzi del gas potrebbe renderla ancora più ricca. Grazie al boom del fracking, a partire dal 2015 le esportazioni statunitensi di petrolio sono aumentate di 10 volte, arrivando a 4 milioni di barili al giorno. Circa 1,5 milioni di questi barili vanno a finire nelle raffinerie asiatiche e australiane, mentre 1,8 milioni sono diretti all’Europa. Per ridurre la dipendenza dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, i Paesi Ue hanno aumentato di molto gli acquisti di greggio americano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Quanto guadagnano gli Usa se il petrolio sale (e anche il gas): i conti della guerra e cosa cambia per l’Europa

