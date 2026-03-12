Quanti soldi guadagna Anna Trocker per aver vinto i Mondiali juniores? Montepremi sorprendente a Narvik

Anna Trocker ha vinto i Mondiali juniores di Narvik, dove ha dominato il gigante e conquistato il titolo. Il premio in denaro per la vittoria non è stato reso pubblico, ma il montepremi destinato ai vincitori di questa competizione internazionale è generalmente consistente. La sciatrice si è imposta con distacchi notevoli rispetto alle altre concorrenti durante la gara in Norvegia.

Anna Trocker ha dominato il gigante di Narvik e si è laureata Campionessa del Mondo juniores, dettando legge in maniera perentoria tra le porte larghe in Norvegia e infliggendo distacchi astronomici a tutte le avversarie. Dopo aver siglato il miglior tempo nella prima manche, la talentuosa altoatesina si è distinta anche nel secondo atto e ha chiuso con il perentorio crono di 2:04.04, imponendosi con un margine di 1.37 sulla statunitense Elisabeth Bocock e 1.75 sulla connazionale Tatum Bieler. La 17enne era tra le grandi favorite della vigilia e si è prontamente distinta in un contesto competitivo, che solitamente premia atlete con un promettente futuro davanti.