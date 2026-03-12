Quando Paperinik diventò PK

Trent’anni fa un gruppo di giovani autori creò la serie di supereroi italiana più famosa, con il personaggio di Paperinik. La sua trasformazione in PK segnò un momento importante per il fumetto nazionale, attirando l’attenzione di appassionati e nuovi lettori. La serie si sviluppò attraverso numerosi albi, consolidando il successo del personaggio e lasciando un segno duraturo nel panorama dei fumetti italiani.

Nel marzo del 1996 uscì il primo numero di una serie a fumetti che stravolse la caratterizzazione di un personaggio che compariva nelle storie italiane della Disney già da 27 anni, ma che fino ad allora non aveva avuto una grande centralità: PK – Paperinik New Adventures, conosciuta anche come PKNA. Fu ideata dallo sceneggiatore Ezio Sisto e dal disegnatore Massimiliano Monteduro, che l’anno prima avevano proposto il progetto al direttore Paolo Cavaglione. Volevano creare una storia che si discostasse dai canoni dei fumetti Disney, meno manichea, più articolata nelle trame e modellata sullo stampo delle grandi saghe di supereroi americane. Fu un successo: diventò la serie Disney più amata degli anni Novanta, riuscì a farsi apprezzare anche da un pubblico più adulto ed è ricordata con grande affetto ancora oggi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

