In alcuni momenti l’informazione diventa una sequenza di comunicazioni veloci e confuse, dove si scambiano comunicati senza un filo logico e si crea scompiglio tra notizie e immagini. Si scelgono nomi a caso e si pubblicano foto senza approfondimenti, generando un flusso di informazioni che sembra più un gioco che un racconto chiaro dei fatti.

In certi casi più che fare informazione pare si giochi alla tombola delle notizie: si pesca un nome, si attacca una foto e via andare. Tanto chi vuoi che se ne accorga? E invece no, perché quando la toppa è grossa come una casa, la gente se ne accorge eccome. scelgo arezzovia fiorentina Succede così che un quotidiano online pubblica un comunicato stampa firmato da Valentina Sileno e Marco Donati, quelli di Scelgo Arezzo. Fin qui tutto normale. Il problema è che il pezzo viene attribuito nientemeno che a Michele Menchetti, con tanto di foto in bella vista. Ora, va bene tutto. Va bene che Menchetti — eletto a suo tempo nelle fila del Movimento 5 Stelle e oggi candidato con la lista indipendente “Per Arezzo” — abbia la mano lesta con i comunicati stampa. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Quando l’informazione va a braccio: comunicati scambiati e confusione a palate

