Quando la partecipazione può diventare adesione L’opinione di Girelli

Girelli ha commentato il dibattito attuale in vista del prossimo referendum in Italia, che conclude il percorso di riforma di alcuni aspetti dell’ordinamento della magistratura. La discussione si concentra sulla differenza tra partecipazione e adesione, in un contesto che sta attirando attenzione pubblica. La questione riguarda come il coinvolgimento dei cittadini possa influenzare il voto e la percezione delle riforme in corso.

Al convegno promosso da Magistratura democratica il 13 marzo prossimo a Roma sul tema: "L'insofferenza per lo stato di diritto e il nuovo volto del capo" parteciperà anche mons. Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza episcopale italiana (Cei). L'opinione di Giorgio Girelli, coordinatore Centro Studi Sociali "A. De Gasperi" L'andamento del dibattito in corso induce a formulare qualche osservazione sul prossimo referendum che in Italia conclude il complesso iter della riforma di taluni aspetti dell'ordinamento della magistratura. Come appare evidente, le consultazioni referendarie, purtroppo, negli approfondimenti e negli orientamenti degli elettori tendono sempre più a "scollarsi" dall'effettivo oggetto del voto per assumere una dimensione prettamente politica favorevole o contraria al governo pro-tempore.