Quando Enrica Bonaccorti si accorse della truffa in diretta tv | Io non ti ho fatto nessuna domanda Maria Grazia! – Il video
Durante una trasmissione televisiva, l'attrice e conduttrice Enrica Bonaccorti ha interrotto bruscamente la scena, chiedendo di togliere le musiche di suspence e chiedendo di usare una
«No scusate, a questo punto interrompo. Toglietemi tutte le musiche di suspence perché qui io voglio una mitragliatrice non una suspence. Io non ti ho fatto nessuna domanda Maria Grazia ». Inizia così uno dei momenti cult della televisione italiana. Protagonista Enrica Bonaccorti, scomparsa di recente, alla conduzione di Non è la Rai. Correva il 31 dicembre del 1991 e al momento del quiz cruciverba, con chiamate da casa, la concorrente fornisce la risposta ancora prima che l’indizio fosse dato dalla Bonaccorti. «Eternit», esclama la concorrente da casa. Bonaccorti non passa sopra la cosa. Anzi, rincara la dose, ferma tutto davanti a una sconcertata Antonella Elia (chiamata a girare le caselle sul tabellone) e chiede spiegazioni. 🔗 Leggi su Open.online
