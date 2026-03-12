Quali sono i buoni fruttiferi postali che andranno in prescrizione nel 2026?

I buoni fruttiferi postali sono una delle forme di risparmio più utilizzate in Italia da molti anni. Nel 2026, alcuni di questi strumenti, in particolare quelli emessi in determinati periodi, andranno in prescrizione. La domanda riguarda quali tra questi titoli, ancora in circolazione, scadranno nel prossimo anno. Questa informazione è importante per chi ha investito in questi strumenti e vuole gestire al meglio i propri risparmi.

Da decenni i buoni fruttiferi postali rappresentano una delle forme di risparmio e investimento più diffuse in Italia. Secondo gli ultimi dati comunicati da Poste relativi al 2025, infatti, circa 27 milioni di risparmiatori utilizzano tali prodotti insieme ai libretti postali per far crescere il loro capitale. Il motivo è che si tratta di strumenti sicuri perché garantiti dallo Stato Italiano. In più sono semplici da utilizzare in quanto non richiedono delle particolari competenze finanziarie e non hanno costi di sottoscrizione. Inoltre, godono di una tassazione agevolata sugli interessi che è del 12,5% rispetto al 26% degli altri strumenti finanziari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

