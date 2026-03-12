Punta Penna | stop ai mezzi solo pulizia manuale

Il Comune di Vasto ha deciso di sospendere temporaneamente l’utilizzo di mezzi meccanici per la pulizia della spiaggia di Punta Penna. La misura, valida fino al primo luglio, prevede che la rimozione dei rifiuti venga effettuata esclusivamente con interventi manuali. La decisione interessa l’intera area di Punta Penna e riguarda tutte le attività di pulizia sulla spiaggia.

Il Comune di Vasto ha disposto la sospensione totale dell’uso dei mezzi meccanici per la pulizia della spiaggia di Punta Penna, una misura che rimarrà in vigore fino al primo luglio. Questa decisione, presa dopo gli ultimi interventi effettuati a fine febbraio, mira a proteggere la fase critica di nidificazione del Fratino all’interno della Riserva Naturale di Punta Aderci. La gestione dell’arenile passerà esclusivamente alla raccolta manuale dei rifiuti, nel pieno rispetto delle normative di salvaguardia previste per la Zona Speciale di Conservazione. L’obiettivo è coniugare la fruizione turistica con la tutela degli habitat naturali, lasciando intatta la parte centrale della spiaggia dove sono presenti elementi organici tipici degli ecosistemi costieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

