La Regione Puglia ha pubblicato un nuovo avviso pubblico chiamato Comunità Pro.V.I., che mette a disposizione 4 milioni di euro per finanziare progetti di vita indipendente destinati alle persone con disabilità gravi e interventi di supporto alla genitorialità femminile. La misura mira a offrire risorse concrete per i soggetti coinvolti, favorendo l'autonomia e il rafforzamento delle famiglie.

La Regione Puglia ha varato un nuovo avviso pubblico, denominato Comunità Pro.V.I., destinato a finanziare progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravi e il sostegno alla genitorialità femminile. Con uno stanziamento totale di 4 milioni di euro, l’iniziativa prevede contributi individuali fino a 15mila euro per favorire l’autodeterminazione attraverso assistenza personale, ausili tecnologici e partecipazione sociale. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, con una finestra temporale che si aprirà alle ore 12 del 24 marzo 2026 e si chiuderà nello stesso orario del 24 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia: 4 milioni per disabilità e genitorialità, bonus

Articoli correlati

Bonus genitorialità, inclusione sociale e disabilità: quali indennità sono disponibili nel 2026?Le nuove norme della legge di Bilancio 2026 potenziano i congedi parentali e i fondi per i caregiver.

Nuovo Portale della Genitorialità Inps per richiedere i bonus famigliaGenitorialità Digitale: L’Inps Ridisegna l’Accesso ai Bonus Famiglia con un Nuovo Portale Il Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari...

Una selezione di notizie su Puglia 4 milioni per disabilità e...

Temi più discussi: Comunità Pro.V.I. – Autonomia, socialità, sport. Domande a partire dal 24 marzo 2026; Sanità in Puglia, il buco è di 369 milioni di euro: le misure di contenimento non basteranno - FoggiaToday; Università, 2,8 milioni di euro dal Miur in Puglia per assumere 98 ricercatori; Sanità in Puglia, buco da 369 milioni: l’ombra dell’aumento Irpef per coprire i debiti.

Puglia: cala la scure dei tagli per ripianare 369 milioni di disavanzoEconomia e Salute chiedono interventi strutturali come chiusure o accorpamenti di reparti o ospedali, minore spesa farmaceutica e per le strutture private ... ilsole24ore.com

Comunità Pro.V.I., nuovo avviso pubblico da 4 milioni di euro per progetti di vita indipendente. L’assessore Casili: Costruire percorsi di autonomia per garantire ...Comunità Pro.V.I., nuovo avviso pubblico da 4 milioni di euro per progetti di vita indipendente. L'assessore Casili: Costruire percorsi di autonomia per garantire inclusione e partecipazione ... ilikepuglia.it

L'industrial designer 37enne barese è oggi attiva tra la Puglia e i maggiori centri produttivi italiani. Il suo percorso racconta l’evoluzione del design nel tempo dell’industria 4.0 - facebook.com facebook

Droni e Ia, dalla Puglia un progetto porta l’intelligenza artificiale nel dominio marittimo x.com